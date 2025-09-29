Lille, Letang attacca la Federazione calcistica francese: "Ogni fine settimana ci sono problemi, non è possibile vivere serate come questa" (VIDEO)

Al termine della sconfitta rimediata dal Lille contro il Lione, il presidente dei prossimi avversari giallorossi in Europa League Olivier Létang ha attaccato la Fédération française de football. Ecco le sue parole, rilasciate ai cronisti nel post-partita:

"Non voglio parlare del problema con Bruno Genesio...ma abbiamo un vero problema di fondo con l'arbitraggio in Francia. Non possiamo avere serate come questa, non è possibile. Non voglio parlare di noi. Ogni fine settimana, in quasi tutte le partite, ci sono problemi. E il problema è che non c'è dialogo. Le persone al vertice della Federazione Francese non hanno le competenze per gestire ciò di cui abbiamo bisogno. Ci chiedono di mettere delle telecamere negli spogliatoi. Ma sul campo, la qualità dello spettacolo non è all'altezza. Noi questo fine settimana e altri club negli altri weekend hanno vissuto episodi controversi. È necessario risolvere questo problema".