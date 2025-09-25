Europa League: vincono Stoccarda e Panathinaikos. il Bologna cade contro l'Aston Villa, i Rangers perdono contro il Genk

Sono terminate le sfide delle 21 della prima giornata di Europa League. La Roma, che ieri sera ha battuto per 1-2 il Nizza, tiene d'occhio anche le sue prossime avversarie. Lo Stoccarda batte l'ostico Celta Vigo per 2-1, mentre il Panathinaikos dilaga contro lo Young Boys. Sconfitta, invece, per i Rangers che in casa crollano per 0-1 contro il Genk. Infine, l'altra italiana, il Bologna, esce sconfitta per 1-0 dal Villa Park contro il favorito Aston Villa.
I risultati finali delle gare delle 21
Ferencvaros-Viktoria Plzen 1-1 (16' Durosinmi, 94' Pesic)
Salisburgo-Porto 0-1 (93' Gomes)
Stoccarda-Celta Vigo 2-1 (51' Bouanani, 68' El Khannouss, 86' Iglesias)
Utrecht-Lione 0-1 (75' Tessmann)
Rangers-Genk 0-1 (55' Oh Hyeon-gyu)
Aston Villa-Bologna 1-0 (13' McGinn)
Young Boys-Panathinaikos 1-4 (10' Swiderski, 13', 19' e 68' Zaroury, 25' Janko)