Europa League, vince il Lille, prossimo rivale della Roma: 2-1 al Brann, ancora decisivo Giroud

Nei match di oggi alle 18.45 della prima giornata di Europa League, arrivano una vittoria sofferta per il Lille, prossima avversaria della Roma il 2 ottobre, e un colpo esterno di misura per l'FCSB. I francesi si sono imposti per 2-1 in casa contro i norvegesi del Brann al termine di una partita combattuta. Dopo il vantaggio siglato da Igamane al 54', gli ospiti avevano trovato l'immediato pareggio con Magnússon al 59'. A decidere la sfida è stato il guizzo del veterano Giroud, che a dieci minuti dalla fine ha regalato i tre punti ai suoi. Il 39enne ha giù raggiunto quota 3 gol in 5 match disputati.

Nell'altra sfida delle 18:45, vittoria esterna di misura per i rumeni dell'FCSB sul campo degli olandesi del Go Ahead Eagles, decisa da una rete di Miculescu al 13'.