Europa League, ufficializzata la lista Uefa: fuori Baldanzi e Vasquez, c'è Gollini. Pisilli in lista B (COMUNICATO AS ROMA)

In serata la Roma ha ufficializzato la lista Uefa per la prima fase dell'Europa League, che prenderà il via mercoledì 24 settembre. Da regolamento il numero massimo di giocatori da inserire era di 25, considerando almeno due portieri. In lista figurano i nuovi acquisti a eccezione di Devis Vasquez, con Gollini presente, mentre è assente Tommaso Baldanzi, prima destinato all'Hellas Verona ma rimasto in extremis a Roma. Non compare nemmeno Nicolò Pisilli, che potrà però prendere parte alla competizione dal momento in cui figura in lista B. Questa la lista completa.

2 RENSCH Devyne Fabian 3 ESMORIS TASENDE Jose Angel "Angelino" 4 CRISTANTE Bryan 5 N'DICKA Obite Evan 7 PELLEGRINI Lorenzo 8 EL AYNAOUI Neil Yoni 9 DOVBYK Artem 11 FERGUSON Evan 12 TSIMIKAS Kostantinos 17 KONE Emmanuel 18 SOULE Matias 19 CELIK Mehmet Zeki 21 DYBALA Paulo Exequiel 22 HERMOSO CANSECO Mario 23 MANCINI Gianluca 24 ZIOLKOWSKI Jan 31 BAILEY Leon Patrick 43 VINICIUS FRANCA LIMA Wesley 61 PISILLI Nicolò (Lista B) 87 GHILARDI Daniele 92 EL SHAARAWY Stephan 95 GOLLINI Pierluigi 99 SVILAR Mile (asroma.com) VAI AL COMUNICATO UFFICIALE

