Europa League, ufficializzata la lista Uefa: fuori Baldanzi e Vasquez, c'è Gollini. Pisilli in lista B (COMUNICATO AS ROMA)

In serata la Roma ha ufficializzato la lista Uefa per la prima fase dell'Europa League, che prenderà il via mercoledì 24 settembre. Da regolamento il numero massimo di giocatori da inserire era di 25, considerando almeno due portieri. In lista figurano i nuovi acquisti a eccezione di Devis Vasquez, con Gollini presente, mentre è assente Tommaso Baldanzi, prima destinato all'Hellas Verona ma rimasto in extremis a Roma. Non compare nemmeno Nicolò Pisilli, che potrà però prendere parte alla competizione dal momento in cui figura in lista B. Questa la lista completa.
-
- 2 RENSCH Devyne Fabian
- 3 ESMORIS TASENDE Jose Angel "Angelino"
- 4 CRISTANTE Bryan
- 5 N'DICKA Obite Evan
- 7 PELLEGRINI Lorenzo
- 8 EL AYNAOUI Neil Yoni
- 9 DOVBYK Artem
- 11 FERGUSON Evan
- 12 TSIMIKAS Kostantinos
- 17 KONE Emmanuel
- 18 SOULE Matias
- 19 CELIK Mehmet Zeki
- 21 DYBALA Paulo Exequiel
- 22 HERMOSO CANSECO Mario
- 23 MANCINI Gianluca
- 24 ZIOLKOWSKI Jan
- 31 BAILEY Leon Patrick
- 43 VINICIUS FRANCA LIMA Wesley
- 61 PISILLI Nicolò (Lista B)
- 87 GHILARDI Daniele
- 92 EL SHAARAWY Stephan
- 95 GOLLINI Pierluigi
- 99 SVILAR Mile
(asroma.com)