Europa League, NIZZA-ROMA: arbitra Munuera. Fu VAR in Leicester-Roma

Sarà lo spagnolo Juan Martínez Munuera a dirigere la sfida di Europa League di mercoledì sera fra Roma e Nizza. Con lui ci saranno gli assistenti José Naranjo e Iván Masso Granado, come quarto uomo Mateo Busquets Ferrer. Al VAR ci sarà Carlos del Cerro Grande e l'AVAR sarà invece Cesar Soto Grado. Non ci sono precedenti da primo fischietto, ma fu al VAR nel match di Conference League fra Leicester e Roma, in cui segnò Pellegrini.