Europa League, la previsione di Opta: Aston Villa favorita, Roma seconda con il 12.8% di chance di vittoria

Il 24 settembre inizierà ufficialmente la fase campionato dell'Europa League 2025/26 e il noto portale di statistiche Opta ha pubblicato una previsione riguardante i possibili piazzamenti delle squadre nel corso della competizione. La favorita in assoluto è l'Aston Villa, che ha il 21.6% di possibilità di vincere il torneo; alle sue spalle c'è la Roma con il 12.8% e in terza posizione il Nottingham Forest con l'11.3%. La top 5 è chiusa da due club francesi, ovvero Lille (10.15) e Lione (8.3%).

Per quanto riguarda i giallorossi, gli uomini di Gian Piero Gasperini hanno il 59.8% di chance di accedere ai quarti di finale, il 38.2% alle semifinali e il 23.1% alla finale.

(theanalyst.com)

