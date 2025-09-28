Europa League, frena il Lille in casa: il Lione vince 1-0. Espulso il tecnico Genesio, da valutare Tiago Santos

Dopo la vittoria con il Verona per 2-0 grazie ai gol di Dovbyk e Soulé, la Roma è attesa dall'impegno con il Lille in Europa League in programma giovedì alle 18.45 allo Stadio Olimpico. La squadra francese frena ancora in campionato: in casa perde con il Lione 1-0 e resta al sesto posto con 10 punti in classifica. Da registrare anche l'espulsione del tecnico Genesio nella ripresa e l'uscita dal campo di Tiago Santos per infortunio, le cui condizioni vanno valutate in vista della sfida con i giallorossi.