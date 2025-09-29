Europa League, cambia la panchina del Viktoria Plzen: via Koubek. Sarà l'avversaria della Roma il 23 ottobre

Ribaltone sulla panchina del Viktoria Plzeň, avversario della Roma in Europa League il 23 ottobre alle 21:00. Il club ceco ha annunciato ufficialmente l'interruzione del rapporto, di comune accordo, con il tecnico Miroslav Koubek. La guida della squadra è stata affidata ad interim a Marek Bakoš.

La decisione è maturata dopo la deludente sconfitta in campionato contro lo Zilina e una serie di risultati insoddisfacenti. "Dopo la partita, che è stata una grande delusione per tutti, abbiamo avuto un lungo confronto con l’allenatore", ha spiegato il presidente del club, Adolf Šádek. "Abbiamo convenuto che la squadra avesse bisogno subito di un nuovo impulso. (...) I risultati non sono stati soddisfacenti, soprattutto in campionato, dove abbiamo perso troppi punti in dieci giornate".

Nel suo messaggio di addio, l'ormai ex tecnico Koubek ha ricordato con orgoglio il suo percorso, citando anche alcune sfide con club italiani tra le sue notti europee più belle:

"Abbiamo vissuto momenti straordinari. Quelle serate europee sono indimenticabili; siamo riusciti a competere con giganti come (...) Fiorentina e Lazio. (...) Ci separiamo da amici e non posso dimenticare i meravigliosi tifosi che mi hanno mostrato grande sostegno".

(fcviktoria.cz)

