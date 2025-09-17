Champions League: Thuram lancia l'Inter, poker del Psg all'Atalanta. Liverpool all'ultimo respiro, Bayern ok

Torna alla vittoria l'Inter dopo le due sconfitte in fila in campionato, e lo fa in Champions League ad Amsterdam sul campo dell'Ajax. Finisce 0-2 e a decidere l'incontro è una doppietta di Marcus Thuram, che segna due volte di testa. Va decisamente meno bene l'altra italiana impegnata stasera, ovvero l'Atalanta: gli orobici di Ivan Juric crollano 4-0 a Parigi sotto i colpi di un implacabile PSG. Di Marquinhos, Kvaratskhelia, Nuno Mendes e Goncalo Ramos le reti, con Barcola che si fa anche neutralizzare un rigore da Carnesecchi.

Vittoria sofferta per il Liverpool, che ad Anfield piega l'Atletico Madrid 3-2 soltanto nel recupero. I Reds volano sul doppio vantaggio dopo pochi minuti grazie a Robertson e Salah, ma una doppietta di Marcos Llorente rimette in partita i Colchoneros fino al 90'+2, quando un colpo di testa di van Dijk regala i tre punti agli uomini di Slot. Successo più comodo per il Bayern Monaco, che tra le mura amiche batte 3-1 il Chelsea grazie ad un autogol di Chalobah e alla doppietta del solito Harry Kane; di Palmer il gol dei Blues del momentaneo 2-1.

Due pareggi invece nelle gare delle 18:45, dove l'Olympiacos non va oltre lo 0-0 contro il Pafos nonostante i ciprioti abbiano giocato quasi 70' in inferiorità numerica. A Praga invece il Bodo Glimt rimonta sul 2-2 lo Slavia grazie alle reti di Bassi e Fet l'iniziale vantaggio dei cechi dato dalla doppietta di Mbodji.