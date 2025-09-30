Champions League: Rios tradisce Mourinho con un'autorete, l'Inter supera agilmente lo Slavia Praga

Serata beffarda in Champions League per José Mourinho, il cui Benfica esce sconfitto per 1-0 da Stamford Bridge contro il Chelsea, sua ex squadra. A rendere ancora più particolare la serata è un altro nome legato alla cronaca giallorossa: a condannare i portoghesi, infatti, è stata una sfortunata autorete al 18' di Richard Ríos, centrocampista che la Roma ha inseguito per un lungo periodo durante l'ultima sessione estiva di calciomercato. Un'incredibile ironia della sorte, con il giocatore sfumato che "tradisce" l'allenatore mai dimenticato.

Serata decisamente più positiva, invece, per l'Inter, che a San Siro domina e batte 3-0 lo Slavia Praga. I nerazzurri hanno ipotecato la partita già nel primo tempo grazie ai gol di Lautaro Martínez e Dumfries, con l'attaccante argentino che ha poi chiuso i conti nella ripresa con la sua doppietta personale. Nelle altre sfide, spiccano le goleade di Atlético Madrid (5-1 al Francoforte), Bayern Monaco (5-1 al Pafos) e Marsiglia (4-0 all'Ajax). Sorpresa a Istanbul, con il Galatasaray che batte 1-0 il Liverpool grazie alla rete di Osimhen, mentre l'unico pareggio è il 2-2 tra Bodø/Glimt e Tottenham.

I risultati di tutte le partite delle 21:00

Atlético Madrid - Eintracht Francoforte 5-1

Bodø/Glimt - Tottenham 2-2

Chelsea - Benfica 1-0

Galatasaray - Liverpool 1-0

Inter - Slavia Praga 3-0

Marsiglia - Ajax 4-0

Pafos - Bayern Monaco 1-5