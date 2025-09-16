Champions League: rimonta folle della Juve fino al 4-4 al Dortmund. Impresa Qarabag a Lisbona, 3 punti anche per Real e Tottenham

Serata pirotecnica e ricca di colpi di scena nel primo turno di Champions League, con il match all'Allianz Stadium tra Juventus e Borussia Dortmund terminato con un rocambolesco 4-4. Dopo essersi trovata sotto per 4-2, la squadra di Tudor ha compiuto un'incredibile rimonta nel recupero, trovando prima il 4-3 con Vlahović al 94' e poi la rete del definitivo pareggio con Lloyd Kelly al 96'.

Clamorosa sorpresa a Lisbona, dove il Qarabağ compie l'impresa battendo 3-2 il Benfica in rimonta, dopo essere stato sotto per 2-0 nel primo quarto d'ora; decisiva la rete di Kashchuk all'86'. Soffre ma vince il Real Madrid, che supera 2-1 il Marsiglia grazie a una doppietta su calcio di rigore di Kylian Mbappé, che ha ribaltato il vantaggio iniziale di Weah. Vittoria di misura, infine, per il Tottenham, a cui basta un autogol dopo appena quattro minuti per avere la meglio sul Villarreal.