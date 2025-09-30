Champions League: Pasalic regala la vittoria all'Atalanta, Mbappé travolgente con una tripletta

I primi verdetti del martedì di Champions League vedono una vittoria in rimonta per l'Atalanta e una goleada del Real Madrid. A Bergamo, la squadra di Juric ha superato per 2-1 il Club Brugge al termine di una partita sofferta. Gli ospiti erano passati in vantaggio nel primo tempo con la rete di Tzolis al 38'. Nella ripresa, l'Atalanta ha prima trovato il pareggio al 74' grazie a un calcio di rigore trasformato da Samardžić, per poi completare la rimonta nel finale con il gol decisivo di Pašalić all'87', che ha regalato tre punti ai nerazzurri.

Nessun problema, invece, per il Real Madrid, che ha travolto in trasferta il Kairat Almaty con un netto 5-0. Protagonista assoluto del match è stato Kylian Mbappé, autore di una tripletta (il primo gol su rigore). A completare il tabellino, nel finale, le reti di Camavinga e Brahim Díaz, che hanno fissato il risultato su una vittoria schiacciante per i Blancos.