Champions League, ko Napoli: il City vince 2-0 in superiorità numerica. Successi anche per Barça, Eintracht e Sporting

Si conclude la prima giornata della fase campionato di Champions League con altre sfide in programma in serata, tra le quali la gara del Napoli in casa del Manchester City. All'Etihad Stadium termina 2-0 per la squadra di Guardiola: il Napoli resta in 10 per l'espulsione di Di Lorenzo al 21' e il City trova il vantaggio al 56' con Haaland e il raddoppio al 65' con Doku.
I risultati finali:
Bruges-Monaco 4-1
Copenaghen-Bayer Leverkusen 2-2
Sporting-Kairat Almaty 4-1
Eintracht Francoforte-Galatasaray 5-1
Manchester City-Napoli 2-0
Newcastle-Barcellona 1-2