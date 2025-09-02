Bologna: Dominguez escluso dalla lista Uefa per l'Europa League

Tra gli ultimi profili trattati dalla Roma per il nuovo esterno d'attacco figurava Benjamin Dominguez del Bologna. Il club giallorosso ha poi scelto di non affondare il colpo e di aspettare eventualmente il mercato di gennaio, ma l'argentino sembra comunque non essere al centro del progetto rossoblù. La società infatti non lo ha inserito nella lista Uefa per la prossima Europa League; Dominguez è assente al pari dell'infortunato Immobile e di De Silvestri.