LIVE - Europa League, a breve il sorteggio: Roma in prima fascia

È tutto pronto per il sorteggio dell'Europa League 2025/2026. Come per lo scorso anno, ci sarà un girone unico con 36 squadre. Tutti i club sono divisi in quattro fasce, determinate dal coefficiente del ranking UEFA. Ad ogni squadra, poi, saranno assegnate 8 avversarie, due per ogni fascia. Occhi puntati sulla Roma di Gian Piero Gasperini, che è stata inserita nella prima fascia. Ecco tutte le partecipanti. Per i giallorossi, presente Simone Ricchio, braccio destro di Frederic Massara.

Fascia 1: ROMA, Porto, Rangers, Feyenoord, Lille, Dinamo Zagabria, Real Betis, Salisburgo, Aston Villa.

Fascia 2: Fenerbahce, Braga, Stella Rossa, Lione, PAOK, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Celtic, Maccabi Tel-Aviv.

Fascia 3: Young Boys, Basilea, Midtjylland, Friburgo, Ludogorets, Nottingham Forest, Sturm Graz, FCSB, Nizza.

Fascia 4: Bologna, Celta Vigo, Stoccarda, Panathinaikos, Malmo, Go Ahead Eagles, Utrecht, Genk, Brann.

LIVE

13:00 - Al via l’evento presso il Grimaldi Forum di Montecarlo.