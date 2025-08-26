Europa League, le retrocesse dalla Champions: spicca il Celtic

Le sfide di ritorno dei tre preliminari di Champions League disputate quest'oggi hanno decretato anche le formazioni retrocesse in Europa League e che potrebbero dunque incrociare il cammino della Roma. Spicca il Celtic, sconfitto ai rigori dai kazaki del Kairat Almaty, i quali si sono così guadagnati la prima storica qualificazione della loro storia nella massima competizione europea. Retrocedono poi altre due formazioni che l'anno scorso hanno disputato la Coppa dalle grandi orecchie: si tratta di Crvena Zvezda e Sturm Graz, eliminate rispettivamente dai ciprioti del Pafos e dal Bodo Glimt. Celtic e Crvena Zvezda saranno inseriti in seconda fascia, mentre lo Sturm Graz in terza.