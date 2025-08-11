Europa League, il TAS respinge il ricorso del Crystal Palace: al loro posto il Nottingham Forest

Il Crystal Palace non parteciperà alla prossima edizione dell'Europa League. Nonostante la qualificazione ottenuta dopo la vittoria dell'FA CUP, le Eagles sono state escluse a causa del Lione. Sia nel club francese che in quello inglese, infatti, sono presenti gli stessi azionisti e il regolamento UEFA non permette la partecipazione. Anche il TAS (Tribunale Arbitrale dello Sport) ha confermato questa decisione e il Crystal Palace (arrivato più in basso in classifica rispetto all'OL) è stato retrocesso in Conference League. Al posto della squadra di Glasner, ci sarà quindi il Nottingham Forest.

(skysports.com)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE