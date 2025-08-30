Europa League, il calendario della Roma: debutto in casa del Nizza, ultima in Grecia con il Panathinaikos

Da ieri la Roma conosce le otto avversarie della fase campionato di Europa League, sorteggiate dall'urna di Montercarlo: la squadra di Gian Piero Gasperini debutterà il 24 settembre in casa del Nizza e chiuderà il suo percorso il 29 gennaio in Grecia contro il Panathinaikos, mentre sarà il Lille il primo avversario a far visita all'Olimpico.
Il calendario del percorso in Europa League:
24 settembre 21.00 Nizza-Roma
2 ottobre 18.45 Roma-Lille
23 ottobre 21.00 Roma-Viktoria Plzen
6 novembre 21.00 Rangers-Roma
27 novembre 18.45 Roma-Midtjlland
11 dicembre 21.00 Celtic-Roma
22 gennaio 21.00 Roma-Stoccarda
29 gennaio 21.00 Panathinaikos-Roma