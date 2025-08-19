Europa League: il 29 agosto alle 13 il sorteggio della fase campionato. Il calendario sarà svelato entro il 31 (COMUNICATO)

Il tabellone dell'Europa League si sta per completare e manca soltanto l'ultimo turno dei playoff per definire tutte le squadre partecipanti. Come rivelato dal sito ufficiale della competizione europea, il 29 agosto alle ore 13 al Grimaldi Forum del Principato di Monaco si terrà il sorteggio della fase campionato. Il calendario delle partite con date e orari, invece, verrà svelato entro il 31 agosto.

Ecco il comunicato: "La novità di questa stagione è che il sorteggio della fase campionato di UEFA Europa League e UEFA Conference League sarà combinato per la prima volta in un unico evento speciale, in diretta dal Grimaldi Forum del Principato di Monaco, semplificando i contenuti e massimizzando l'impatto di entrambi i sorteggi.

Il nuovo show che integra UEFA Europa League e UEFA Conference League metterà maggiormente in risalto entrambi i sorteggi, celebrando le squadre che aspirano a sollevare due dei trofei più prestigiosi del calcio europeo.

L'evento avrà luogo alle ore 13:00 CET di venerdì 29 agosto, quando i club e i loro tifosi si sintonizzeranno per scoprire gli avversari della propria squadra per la seconda edizione dell'entusiasmante nuova fase campionato.

I due sorteggi saranno effettuati utilizzando la stessa tecnologia digitale già utilizzata lo scorso anno per estrarre istantaneamente gli avversari, consentendo un processo di sorteggio fluido, efficiente e rapido.

Allora, cosa cambia tra i sorteggi della UEFA Europa League e della UEFA Conference League?

Non il software dato che è lo stesso già in uso. Grazie alla sua flessibilità, il sistema può sorteggiare gli avversari di tutte le squadre una dopo l'altra, come nella UEFA Champions League, oppure sorteggiare tutti gli accoppiamenti istantaneamente con un solo clic. Quest'ultimo sarà il caso della UEFA Europa League e della UEFA Conference League.

Cosa succederà allora?

Un evento, due sorteggi : il sorteggio della UEFA Europa League sarà seguito dal sorteggio della UEFA Conference League, ma entrambi all'interno della stessa cerimonia.

: il sorteggio della UEFA Europa League sarà seguito dal sorteggio della UEFA Conference League, ma entrambi all'interno della stessa cerimonia. Sistema digitale del sorteggio : non verranno utilizzate palline fisiche durante il sorteggio. Il pulsante di estrazione viene premuto una volta all'inizio di entrambe le estrazioni, attivando così la selezione casuale degli avversari, compreso chi gioca in casa e chi gioca in trasferta.

: non verranno utilizzate palline fisiche durante il sorteggio. Il pulsante di estrazione viene premuto una volta all'inizio di entrambe le estrazioni, attivando così la selezione casuale degli avversari, compreso chi gioca in casa e chi gioca in trasferta. Presentazione accoppiamenti: dopo che il software avrà completato il sorteggio, gli accoppiamenti e le squadre che giocheranno in casa o in trasferta saranno resi noti progressivamente, fascia dopo fascia, a partire dalla prima, mantenendo così la suspense e la chiarezza per gli spettatori.

Quando verrà svelato il calendario ufficiale della fase campionato?

Le squadre conosceranno tutti i loro avversari al termine dei sorteggi, tuttavia il calendario delle partite con le date e gli orari di inizio sarà elaborato in seguito e comunicato entro domenica 31 agosto".

(uefa.com)

