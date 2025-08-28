Europa League: domani alle 13 il sorteggio della fase campionato. Tutte le partecipanti, Roma in prima fascia

Ufficialmente al via l'Europa League 2025/26, una volta conclusi i playoff in serata. Domani alle 13.00 al Grimaldi Forum di Montecarlo andrà in scena il sorteggio della fase campionato della competizione europea che, come nella scorsa edizione, prevederà 36 squadre inserite in un unico girone e suddivise in 4 fasce, in base al ranking Uefa, da 9 squadre ognuna. Ogni club affronterà 8 avversarie, due per fascia. La Roma è inserita in prima fascia.

TUTTE LE SQUADRE PARTECIPANTI ALLA COMPETIZIONE:

PRIMA FASCIA

Roma

Porto

Rangers

Feyenoord

Lille

Dinamo Zagabria

Betis

Salisburgo

Aston Villa

SECONDA FASCIA

Fenerbahce

Braga

Stella Rossa

Lione

PAOK

Viktoria Plzen

Ferencvaros

Celtic

Maccabi Tel Aviv

TERZA FASCIA

Young Boys

Basilea

Midtjylland

Friburgo

Ludogorets

Nottingham Forest

Sturm Graz

FCSB (Steaua)

Nizza

QUARTA FASCIA

Bologna

Celta Vigo

Stoccarda

Panathinaikos

Malmo

Go Ahead Eagles

Utrecht

Genk

Brann

LE DATE

Prima giornata: 24 e 25 settembre 2025

Seconda giornata: 2 ottobre 2025

Terza giornata: 23 ottobre 2025

Quarta giornata: 6 novembre 2025

Quinta giornata: 27 novembre 2025

Sesta giornata: 11 dicembre 2025

Settima giornata: 22 gennaio 2026

Ottava giornata: 29 gennaio 2026

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 19 e 26 febbraio 2026

Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026

Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026

Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026

Finale: 20 maggio 2026 (Istanbul)