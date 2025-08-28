Europa League: domani alle 13 il sorteggio della fase campionato. Tutte le partecipanti, Roma in prima fascia

Ufficialmente al via l'Europa League 2025/26, una volta conclusi i playoff in serata. Domani alle 13.00 al Grimaldi Forum di Montecarlo andrà in scena il sorteggio della fase campionato della competizione europea che, come nella scorsa edizione, prevederà 36 squadre inserite in un unico girone e suddivise in 4 fasce, in base al ranking Uefa, da 9 squadre ognuna. Ogni club affronterà 8 avversarie, due per fascia. La Roma è inserita in prima fascia.
TUTTE LE SQUADRE PARTECIPANTI ALLA COMPETIZIONE:
PRIMA FASCIA
Roma
Porto
Rangers
Feyenoord
Lille
Dinamo Zagabria
Betis
Salisburgo
Aston Villa
SECONDA FASCIA
Fenerbahce
Braga
Stella Rossa
Lione
PAOK
Viktoria Plzen
Ferencvaros
Celtic
Maccabi Tel Aviv
TERZA FASCIA
Young Boys
Basilea
Midtjylland
Friburgo
Ludogorets
Nottingham Forest
Sturm Graz
FCSB (Steaua)
Nizza
QUARTA FASCIA
Bologna
Celta Vigo
Stoccarda
Panathinaikos
Malmo
Go Ahead Eagles
Utrecht
Genk
Brann
LE DATE
Prima giornata: 24 e 25 settembre 2025
Seconda giornata: 2 ottobre 2025
Terza giornata: 23 ottobre 2025
Quarta giornata: 6 novembre 2025
Quinta giornata: 27 novembre 2025
Sesta giornata: 11 dicembre 2025
Settima giornata: 22 gennaio 2026
Ottava giornata: 29 gennaio 2026
Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 19 e 26 febbraio 2026
Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026
Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026
Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026
Finale: 20 maggio 2026 (Istanbul)