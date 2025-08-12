Champions League, il Fenerbahce di Mourinho batte il Feyenoord e passa il turno: olandesi retrocessi in Europa League

Quando José Mourinho vede il Feyenoord non perde mai. Il suo Fenerbahce, infatti, ha rimontato ed eliminato il club olandese dai preliminari di Champions League. Dopo aver perso all'andata per 2-1, i turchi al ritorno hanno trionfato per 5-2, confermando l'infallibilità dello Special One davanti alla squadra di Rotterdam. Prima di cantare vittoria, però, il Fenerbahce dovrà affrontare un altro turno di qualificazione prima di poter accedere ai gironi di Champions League e se la dovrà vedere con la vincente tra Nizza e Benfica. Il Feyenoord, invece, sarà retrocesso in Europa League dove potrebbe incontrare per l'ennesima volta la Roma di Gian Piero Gasperini.