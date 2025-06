Ranking Uefa: Roma al nono posto con 104.500 punti. L'Inter scende al sesto

Con il termine della stagione 2024/25 la Uefa ha pubblicato il Ranking aggiornato per club. Nonostante l'eliminazione agli ottavi di finale di Europa League contro l'Athletic Bilbao la Roma si è confermata in Top 10, più precisamente al nono posto con 104.500 punti. L'Inter resta la migliore tra le italiane ma dopo la cocente sconfitta in finale di Champions League scende al sesto posto con 116.250 punti. Qui sotto la classifica completa e aggiornata dei primi dieci posti.

Real Madrid - 143.500 punti Manchester City - 137.750 punti Bayern Monaco - 135.250 punti Liverpool - 125.500 punti Psg - 118.500 punti Inter - 116.250 punti Chelsea - 109.000 punti Borussia Dortmund - 106.750 punti Roma - 104.500 punti Barcellona - 103.250 punti

(it.uefa.com)

