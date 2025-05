Europa League: le date e le avversarie. Sorteggio il 29 agosto. Finale il 20 maggio a Istanbul

Nonostante la vittoria contro il Torino, sarà Europa League per la Roma. I giallorossi, in attesa di conoscere il nome del nuovo allenatore, giocheranno ancora nella seconda competizione europea. La Roma partirà in prima fascia nel sorteggio che si terrà il prossimo 29 agosto a Montecarlo. Già qualificate per la fase campionato anche Bologna, Aston Villa, Crystal Palace, Friburgo, Stoccarda, Lille, Lione, Real Betis, Celta Vigo, Porto e Go Ahead Eagles. La competizione prenderà il via il 24-25 settembre con la prima giornata, mentre la finale si terrà il 20 maggio 2026 al Besiktas Stadium di Istanbul.

LE DATE DELL'EUROPA LEAGUE 2025-26

Fase Campionato

Giornata 1: 24-25 settembre 2025

Giornata 2: 2 ottobre 2025

Giornata 3: 23 ottobre 2025

GIornata 4: 6 novembre 2025

Giornata 5: 27 novembre 2025

Giornata 6: 11 dicembre 2025

Giornata 7: 22 gennaio 2026

Giornata 8: 29 gennaio 2026

Sorteggio dei playoff: 30 gennaio 2026

Playoff: 19 febbraio 2026 e 26 febbraio 2026

Sorteggio della fase a eliminazione diretta: 27 febbraio 2026

Fase Finale

Ottavi di finale: andata 12 marzo 2026, ritorno 26 marzo 2026

Quarti di finale: andata 9 aprile 2026, ritorno 16 aprile 2026

Semifinali: andata 20 aprile 2026, 7 maggio 2026

Finale: 20 maggio 2026