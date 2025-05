Tottenham e Manchester United si affronteranno in finale di Europa League a Bilbao. In serata il Tottenham ha battuto 2-0 in trasferta il Bodo Glimt grazie alle reti di Solanke e Porro dopo la vittoria per 3-1 all'andata. Lo United liquida 4-1 l'Athletic Club di Nico Williams, già battuto 3-0 nel primo round.