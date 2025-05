Europa League, Athletic-Manchester United 0-3: i Red Devils calano il tris al San Mames. Il Tottenham batte il Bodo Glimt

Le semifinali di andata di Europa League potrebbero già aver deciso le sfidanti della finale di Bilbao. A Londra, il Tottenham ha superato per 3-1 il Bodo Glimt grazie alle reti di Johnson, Maddison e Solanke. Al San Mames, invece, sconfitta shock dei padroni di casa. La squadra di Valverde, con un uomo in meno dal 35', crolla per 0-3 contro il Manchester United. Il club di Amorim stende i baschi grazie alla doppietta di Bruno Fernandes e al gol di Casemiro.