Conference League, Fiorentina eliminata ai supplementari: Betis in finale col Chelsea

Sfuma il sogno Conference League per la Fiorentina: viola eliminati ai supplementari, il Betis vola in finale dopo sfiderà il Chelsea. Al Franchi termina 2-2 dopo i tempi supplementari e il 2-1 degli spagnoli nella semifinale d'andata: al 30' gli ospiti passano in vantaggio con Antony, dopo 4 minuti Gosens ristabilisce l'equilibrio e al 42' ribalta il match. Ma durante i supplementari Ezzalzouli firma il 2-2 e regala la finale al Betis. A Londra il Chelsea batte 1-0 il Djurgarden dopo 4-1 inflitto nella gara d'andata.