Conference League, Betis-Fiorentina 2-1: la Viola cade a Siviglia. Poker del Chelsea sul campo del Djurgarden

Alle 21:00 si sono giocate le semifinali di andata di Conference League, che hanno già offerto i primi verdetti. Il Chelsea di Enzo Maresca ha già un piede nella finale di Breslavia. I Blues hanno infatti battuto gli svedesi del Djurgarden per 1-4 grazie alle reti di Sancho, Madueke e alla doppietta di Nicolas Jackson. A Siviglia invece, il Betis ha superato la Fiorentina, prossima avversaria della Roma in Serie A, per 2-1 grazie ai gol di Antony ed Ezzalzouli. A tenere vive le speranze di qualificazione per la squadra di Palladino è la rete nel secondo tempo di Luca Ranieri.