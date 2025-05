Champions League, Inter in finale: 4-3 al Barcellona ai supplementari

L'Inter vola in finale di Champions League: dopo il 3-3 in Spagna, i nerazzurri battono 4-3 il Barcellona ai supplementari della semifinale di ritorno della competizione. Partita pirotecnica a San Siro con l'Inter che chiude il primo tempo 2-0 grazie alle reti di Lautaro Martinez e di Calhanoglu su rigore. Nella ripresa Garcia e Dani Olmo ristabiliscono l'equilibrio, Raphinha all'87' ribalta il match e al 93' Acerbi fissa il punteggio sul 3-3. Nel corso del primo tempo supplementare Frattesi firma il 4-3 e porta in finale la squadra di Inzaghi, che affronterà una tra Arsenal e Psg.