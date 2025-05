Champions League: il PSG travolge l'Inter 5-0 e alza la coppa. Secondo triplete per Luis Enrique

Il Paris Saint-Germain è campione d'Europa. Nella finale di Champions League disputata questa sera, la squadra di Luis Enrique ha letteralmente travolto l'Inter con un perentorio 5-0, conquistando uno storico triplete. Per i nerazzurri, invece, si tratta della sconfitta con il passivo più pesante mai registrato in una finale della massima competizione europea.

La partita è stata un monologo parigino fin dalle prime battute. Ad aprire le marcature è stato Achraf Hakimi al 12'. Désiré Doué ha poi raddoppiato al 20', per poi siglare la sua doppietta personale al 63'. Nella fase finale del match, Khvicha Kvaratskhelia ha calato il poker al 73', prima che Senny Mayulu chiudesse definitivamente i conti all'86'. Per l'ex allenatore della Roma, Luis Enrique, si tratta del secondo triplete in carriera dopo quello storico ottenuto con il Barcellona, un traguardo che lo consegna alla leggenda.