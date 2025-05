Champions League: il PSG supera di nuovo l'Arsenal e vola in finale contro l'Inter

Il Paris Saint-Germain è la seconda finalista della UEFA Champions League 2024/2025. I parigini hanno superato l'Arsenal per 2-1 nella semifinale di ritorno giocata al Parco dei Principi, dopo lo 0-1 dell'andata a Londra e chiudendo la doppia sfida con un punteggio aggregato di 3-1.

I padroni di casa hanno sbloccato il risultato al 27° minuto con un gol di Fabián Ruiz. Nella ripresa, al 72°, Achraf Hakimi ha raddoppiato, mettendo di fatto al sicuro la qualificazione. Inutile per l'Arsenal la rete di Bukayo Saka al 76°, che ha solo accorciato le distanze.

Grazie a questo successo, il PSG stacca il pass per l'ultimo atto della competizione. In finale, i francesi affronteranno l'Inter, che ieri ha eliminato il Barcellona. La finalissima di Champions League si disputerà il 31 maggio all'Allianz Arena di Monaco di Baviera.