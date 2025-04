Europa League: la Lazio cade in Norvegia, il Bodo/Glimt vince 2-0

Sconfitta per la Lazio nell'andata dei quarti di finale di Europa League, battuta 2-0 sul campo dei norvegesi del Bodo/Glimt. Protagonista della serata è stato il centrocampista Ulrik Saltnes, autore di entrambe le reti.

Saltnes ha sbloccato il risultato in avvio di ripresa (47') sfruttando un'indecisione difensiva biancoceleste, per poi raddoppiare al 69' con un pallonetto su assist di Hauge. La Lazio ha sofferto l'aggressività dei padroni di casa, non riuscendo a rientrare in partita, con il portiere Mandas che ha evitato un passivo maggiore nel finale.