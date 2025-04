Champions League: Psg ko con l'Aston Villa ma passa in semifinale. Al Borussia non basta Guirassy, avanza il Barcellona

La Champions League scopre le prime due squadre che accedono in semifinale: Barcellona e Paris Saint-Germain. A Dortmund il Borussia batte i blaugrana nei quarti di finale di ritorno ma non completa la rimonta dopo il 4-0 subito all'andata: termina 3-1 per i tedeschi con un super Guirassy, autore di una tripletta. In Inghilterra anche l'Aston Villa non riesce a ribaltare il risultato: gli uomini di Emery vincono 3-2 contro il Psg, ma in virtù del risultato dell'andata la formazione di Luis Enrique vola in semifinale.