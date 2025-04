Champions League, folle 3-3 tra Barcellona e Inter: i blaugrana rimontano i nerazzurri grazie allo sfortunato autogol di Sommer

Alle ore 21 è andata in scena l'attesissimo big match tra Barcellona e Inter, valido per l'andata della semifinale di Champions League, e si è concluso con un pirotecnico 3-3. I nerazzurri partono fortissimo e passano in vantaggio dopo appena 30 secondi grazie al fantastico colpo di tacco di Thuram. Al 21' la Beneamata trova il clamoroso raddoppio con la rovesciata di Dumfries, ma tre minuti più tardi Yamal accorcia le distanze con uno splendido mancino a giro. Le emozioni del primo tempo non finiscono qui e al 38' Ferran Torres sigla la rete del momentaneo 2-2. Lo spettacolo continua nel secondo tempo: al 63' Dumfries realizza la doppietta personale e porta in vantaggio l'Inter, ma due minuti dopo lo sfortunato autogol di Sommer (rimbalzo del pallone sulla schiena dopo la traversa) sulla conclusione dalla distanza di Raphinha ristabilisce definitivamente la parità. Termina così 3-3 e martedì 6 maggio si giocherà il ritorno a San Siro.