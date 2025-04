Al via le semifinali di Champions League. A Londra, all'Emirates Stadium, il Paris Saint-Germain batte 1-0 i padroni di casa dell'Arsenal nell'andata del doppio confronto valido per staccare il pass per la finale della competizione: decide in apertura, al 4', la rete di Dembélé. Da sottolineare due grandi parate di Donnarumma e una traversa colpita da Ramos.