X, l'Athletic Club suona la carica in vista della Roma: "Se c'è qualcuno che può, siamo noi. Andiamo a caccia della rimonta!" (VIDEO)

Passo falso dell'Athletic Club, che pareggia 1-1 al San Mames contro il Maiorca nel match valido per la ventisettesima giornata di Liga. Ora l'attenzione della formazione basca è rivolta verso il ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro la Roma, in programma giovedì alle ore 18:45, e l'account ufficiale della società spagnola ha voluto suonare la carica su X in vista della sfida decisiva: "Tifosi dell'Athletic, se c'è qualcuno che può... siamo noi! Andiamo a caccia della rimonta questo giovedì, San Mamés! Continuiamo a sognare, perché ce la facciamo!". Nel video c'è anche un discorso del capitano Oscar de Marcos ai compagni: "Se c'è una squadra che può esaudire questo sogno che non ho ancora realizzato, è questa!".

? Athleticzales, si alguien puede... ¡somos nosotros! ? ¡A por la remontada este jueves, San Mamés! ? Jarraitu amesten, lortuko dugulako!#AthleticRoma #UniqueInTheWorld ? pic.twitter.com/7Ht8X0dX4r — Athletic Club (@AthleticClub) March 9, 2025