La Roma è in partenza per Bilbao. La squadra giallorosso si è allenata questa mattina a Trigoria e alle 18:50 avrà luogo la conferenza stampa di Ranieri e Paulo Dybala. Il club ha mostrato l'arrivo della squadra all'aeroporto e il momento in cui la squadra è salita sull'aereo. Sorrisi per Pellegrini e Saelemaekers.