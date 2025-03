Conferenza stampa, Valverde pensa alla sfida con la Roma: "Abbiamo cinque giorni per recuperare"

Dopo la sconfitta per 1-0 contro l'Atlético Madrid al Metropolitano, l'allenatore dell'Athletic Club, Ernesto Valverde, ha analizzato in conferenza stampa la prestazione della sua squadra e ha rivolto lo sguardo al prossimo impegno in Europa League contro la Roma.

Guardando al futuro, l'Athletic Club si prepara ad affrontare la Roma negli ottavi di finale di Europa League. Valverde ha espresso ottimismo riguardo al tempo a disposizione per recuperare: "Abbiamo cinque giorni prima della partita europea. L'Europa League penalizza la partita successiva, per cui ci sono solo tre giorni di recupero. Ora abbiamo margine per recuperare."

Valverde ha sottolineato come la sua squadra abbia avuto diverse opportunità durante la partita, ma non sia riuscita a concretizzarle: "Abbiamo avuto le nostre occasioni, avremmo potuto prendere il comando e alla fine siamo andati molto vicini a ottenere un pareggio. L'Atlético punisce ogni errore che commetti. La nostra difesa è stata solida, ma quando ci hanno trovato con un po' di spazio hanno segnato il gol." La squadra basca infatti ha sfiorato il gol in più occasioni, colpendo tre pali in un brevissimo arco di tempo: "I pali servono a tenere in piedi la porta, ma bisogna metterla dentro. Abbiamo avuto poca precisione, soprattutto nella prima azione, in cui abbiamo colpito due legni di fila. Abbiamo creato diverse occasioni, ma non siamo riusciti a concretizzarle. Parlarne non cambierà le cose: dobbiamo essere più cinici."

Nonostante la sconfitta, Valverde si è detto soddisfatto della prestazione complessiva: "Abbiamo giocato una buona partita. Abbiamo spinto per la vittoria, ma la fortuna non è stata dalla nostra parte. Sono soddisfatto della squadra e dobbiamo continuare su questa strada."

La sconfitta contro l'Atlético Madrid interrompe una lunga serie positiva per l'Athletic Club, che ora si concentrerà sulla sfida di andata contro la Roma, impegnata oggi contro il Como.