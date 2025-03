UEFA: aperto un procedimento disciplinare nei confronti dell'Athletic Club per i fatti del San Mamés (COMUNICATO)

L'UEFA apre un procedimento disciplinare nei confronti dell'Athletic Club per quanto successo all'esterno del San Mamés e per l'occupazione delle via di fuga da parte dei tifosi della Roma. Ecco il comunicato del club basco: "La UEFA ha annunciato l'apertura di un procedimento disciplinare per gli incidenti avvenuti all'esterno del San Mamés e per l'occupazione delle vie di fuga da parte dei tifosi dell'AS Roma. Il comunicato della UEFA fa riferimento al lancio di petardi e oggetti avvenuto nel piazzale davanti al San Mames. Inoltre, afferma che all'interno dello stadio e nel settore dei tifosi dell'AS Roma sono state occupate le scale. L'Athletic ha ora un periodo di tempo per presentare qualsiasi documentazione per chiarire la vicenda. Una volta trascorso questo periodo, la UEFA deciderà l'eventuale sanzione sulla base delle spiegazioni e delle prove presentate dall'Athletic Club".

ℹ La UEFA ha comunicado al Athletic Club la apertura de un expediente sancionador por los incidentes ocurridos fuera de San Mamés y por la ocupación de vías de evacuación por los aficionados/as de la AS Roma. #AthleticClub ? — Athletic Club (@AthleticClub) March 18, 2025

