Roma-Athletic, l'ordinanza del Prefetto: divieto di vendita di bevande e alimenti in contenitori di vetro

Domani lo Stadio Olimpico sarà il teatro della sfida tra Roma e Athletic Club, gara valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League. Oggi è arrivata un'ordinanza del Prefetto per vietare la vendita di bevande e alimenti in contenitori di vetro. Di seguito la nota:

"Il prossimo 6 marzo 2025, alle ore 21.00, presso lo stadio Olimpico di Roma, si terrà l'incontro di calcio "A.S. Roma - Athletic Club Bilbao" valevole per la UEFA Europe League. A tale riguardo, in relazione ai possibili riflessi sull'ordine e la sicurezza dovuti al consumo di bevande e alimenti in vetro da parte delle tifoserie nelle strade del centro storico, è stata emanata un'ordinanza di divieto di vendita per somministrazione e asporto, nonché di trasporto, di bevande e alimenti in contenitori di vetro come da ordinanza n. 89465 del 28 febbraio 2025 che viene qui pubblicata".

(prefettura.interno.gov.it)

VAI ALLA NOTA UFFICIALE