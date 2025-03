Roma-Athletic, la Sud prepara la coreografia: "Lo stadio dovrà essere tutto giallorosso, uniti per rendere indimenticabile questo momento"

C'è grande attesa per la sfida di domani sera contro l'Athletic, e anche la Curva Sud si prepara a scaldare lo Stadio Olimpico. Questo il messaggio mandato dal gruppo organizzato giallorosso in vista di domani:

"AVVISO IMPORTANTE PER ROMA-ATHLETIC BILBAO. Siamo a ridosso dell'evento, ed è fondamentale che tutto lo stadio collabori per la perfetta riuscita di qualcosa di spettacolare. Dal momento in cui entreranno in campo gli avversari per il riscaldamento inizieremo a sventolare le bandiere metà gialle e metà rosse che abbiamo preparato tutti e così sarà fino al decimo del primo tempo. Vi invitiamo pertanto, mentre le Bandiere sventolano, a non sovrapporvi altro materiale tra cui stendardi a due aste, bandiere di altri colori o di altro tipo. almeno fino al 10' minuto, in modo da ottenere un effetto di colori speciale, una vera e propria coreografia spontanea organizzata da ognuno di noi. Lo stadio dovrà essere TUTTO GIALLOROSSO. Facciamo tutti la nostra parte, uniti per rendere indimenticabile questo momento. AVANTI ROMANISTI! "