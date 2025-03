Roma-Athletic: decima vittoria per i giallorossi nel 2025. Nessuna ha fatto meglio in Italia

La vittoria della Roma per 2-1 contro l'Athletic nell'andata degli ottavi di finale di Europa League certifica ulteriormente l'ottimo momento di forma della squadra giallorossa guidata da Claudio Ranieri. Come riporta il portale di statistiche si tratta del decimo successo stagionale dall'inizio del 2025, un risultato importante che in Italia nessuno è riuscito a superare. Solo l'Inter d'Inzaghi è riuscita ad eguagliarlo.

10 - Dall'inizio del 2025, la #Roma ha vinto 10 partite considerando tutte le competizioni; nessuna formazione di Serie A ne ha collezionate di più nel periodo (10 anche per l'Inter). Tenuta. #RomaAthletic — OptaPaolo (@OptaPaolo) March 6, 2025