Roma-Athletic Club, tifosi baschi bloccati a Barcellona: "Non riusciremo a vedere Roma"

Disavventura per alcuni tifosi dell'Athletic Club a poche ore dall'andata degli ottavi di finale di Europa League contro la Roma. I sostenitori baschi stanno infatti avendo dei problemi nel raggiungere l'Italia a causa di un ritardo del volo con scalo a Barcellona, motivo per cui hanno perso la coincidenza per Roma. "Quando siamo atterrati qui, a Barcellona, l'altro volo è decollato dopo un minuto - racconta il tifoso Urtzi al sito spagnolo -. Non riusciremo a vedere la città di Roma, ma teoricamente dovremmo atterrare alle 17.00".

(deia.eus)

