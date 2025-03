Roma-Athletic, espulso Yeray: il difensore salterà il ritorno degli ottavi

Tegola per Ernesto Valverde. Al minuto 85 di Roma-Athletic Club, partita valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League, Yeray Alvarez ha rimediato un cartellino rosso a causa di una trattenuta su Eldor Shomurodov: già ammonito, il difensore basco è stato nuovamente ammonito e ha lasciato così i suoi in 10. Il calciatore salterà il match di ritorno in programma il 13 marzo alle ore 18:45 al San Mames.