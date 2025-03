ROMA-ATHLETIC CLUB: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

Torna l'Europa League e oggi alle ore 21 la Roma affronta l'Athletic Club allo Stadio Olimpico nel match valido per l'andata degli ottavi di finale di Europa League. Il ritorno al San Mames si giocherà tra una settimana e la vincente di questa doppia sfida affronterà una tra il Fenerbahce di José Mourinho e i Rangers.

Mister Ranieri è pronto a mandare in campo l'undici migliore: Svilar in porta, Celik-Mancini-Ndicka in difesa con Hummels verso la panchina, mentre sulle fasce confermatissimi Saelemaekers e Angelino. A centrocampo la coppia Koné-Cristante (al posto dello squalificato Paredes), mentre sulla trequarti il duo Dybala-Pellegrini alle spalle di Dovbyk.

DOVE VEDERE ROMA-ATHLETIC CLUB IN TV E IN STREAMING

Roma-Athletic Club sarà trasmessa in esclusiva su Sky e sarà visibile sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252. La partita potrà essere vista in streaming anche su Sky Go e NOW.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk.

ATHLETIC CLUB: Unai Simon; De Marcos, Vivian, Yeray, Yuri; Prados, Jauregizar; Iñaki Williams, Unai Gomez, Nico Williams; Guruzeta.

LE QUOTE

ROMA-ATHLETIC CLUB 1 X 2 EUROBET 2.30 3.10 3.10 SISAL 2.30 3.25 3.25 PLANETWIN365 2.35 3.20 3.10 SNAI 2.35 3.20 3.15

LR24