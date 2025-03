Roma-Athletic, BALDANZI: "Potevamo fare più gol, chi è entrato dalla panchina ha cambiato la partita. Vogliamo passare il turno"

La Roma vince all'ultimo respiro per 2-1 allo Stadio Olimpico contro l'Athletic Club grazie alle reti di Angelino e Shomurodov e conquista un piccolo vantaggio in vista del match di ritorno al San Mames. Al termine della partita Tommaso Baldanzi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell'emittente televisiva. Ecco le parole dell'attaccante giallorosso.

BALDANZI A SKY SPORT

Come avete festeggiato?

“Era una partita difficile, l’abbiamo preparata bene. Potevamo fare più gol, io compreso. Ci prendiamo la vittoria, sappiamo che al ritorno sarà difficile”.

Avete avuto la forza di venire fuori, anche con i cambi…

“Come sempre chi è entrato ha fatto bene e cambiato la partita. Ci serviva il gol, abbiamo buttato via tante occasioni, ora vogliamo passare”.

Sei un titolare di questa squadra…

"Sono felice, cerco ogni giorno di migliorare anche in fase difensiva, magari per coesistere con Dybala, di cui non possiamo fare a meno. Ho fatto quello che mi chiedeva il mister, dispiace per quell'occasione ma l'importante era vincere. Ora il ritorno, l’importante è passare il turno”.