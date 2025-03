Ranking UEFA, l'Italia accorcia sulla Spagna: si riaprono le speranze per il posto in più

Inter, Lazio, Roma e Fiorentina. Sono queste le 4 squadre rimaste all'Italia nelle 3 competizioni UEFA. Ieri si sono aperti gli ottavi di finale di Europa League e Conference League e, alle squadre italiane non è andata troppo male. La Fiorentina è crollata sul campo del Panathinaikos, ma, le speranze per il ritorno sono vivissime. La Lazio, invece, in 9 uomini, al 98esimo minuto riesce a trovare il gol dell'1-2 sull'ostico campo del Viktoria Plzen, mentre, la Roma batte a casa sua l'Athletic Bilbao per 2-1. Ed è proprio quest'ultima vittoria a poter risultare decisiva. In ottica ranking UEFA, infatti, l'Italia è al terzo posto proprio dietro alla Spagna che può ancora contare su ben 6 squadre in corsa (Real Madrid, Atletico Madrid, Real Sociedad, Athletic Bilbao, Betis e Barcellona). Attualmente chi è già sicuro del posto in più è l'Inghilterra, ormai primissima con circa 22mila punti e ancora 6 club in corsa. Subito dopo segue la Spagna con 19892 e poi l'Italia con 18937. Il distacco è importante, ma, ai quarti di finale la federazione spagnola potrebbe arrivare dimezzata (Real e Atletico si sfidano quindi una va fuori sicuro, la Real Sociedad rischia di uscire contro il Manchester United e un ritorno da giocare all'Old Trafford e il Bilbao dovrà dare tutto al San Mames per non essere eliminato dalla Roma). Il gol di Eldor Shomurodov potrebbe davvero aver riaperto i giochi.

(sky.it)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE