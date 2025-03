Ranking Uefa: la rincorsa al 5° posto sulla Spagna si complica ancora di più. Divario aumentato e la Liga ha 4 squadre contro le 3 italiane

Il turno degli ottavi di finale delle coppe europee costa all'Italia l'eliminazione di un'altra squadra, la Roma, per di più nel confronto con una spagnola e la conseguenza è che la corsa al 5° posto Champions diventa ora una missione ai limiti dell'impossibile.

La Liga ha infatti guadagnato divario sulla Serie A nel ranking Uefa ed ha 4 squadre in corsa, Barcellona e Real Madrid in Champions, oltre ad Athletic Club in Europa League e Betis Siviglia in Conference League. 3 invece le italiane che possono tentare l'impresa, una per ogni competizione: Inter, Lazio e Fiorentina.

1. Inghilterra 24.250 (5 squadre in corsa su 7)

2. Spagna 21.678 (4 su 7)

3. Italia 19.937 (3 su 8)

4. Germania 17.921 (3 su 8)

5. Portogallo 16.250 (0 su 5)

6. Francia 16.214 (2 su 7)