FOTO – Roma-Athletic 0-0 HT

Allo Stadio Olimpico sta andando in scena Roma-Athletic Club, gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League, e dopo i primi 45 minuti di gioco il risultato è fermo sullo 0-0. Dopo una lunga fase di studio la Roma ha una grande occasione al minuto 21 con Dovbyk, il quale si invola verso la porta avversaria su lancio di Pisilli ma scivola clamorosamente al momento del tiro. Le squadre continuano a studiarsi e al 41’ i giallorossi creano l’occasione migliore della prima frazione di gioco: Baldanzi fa un grande lavoro in area e appoggia per Dybala, il quale calcia di sinistro a botta sicura e colpisce la traversa. La chance creata dall’argentino sembra accendere la partita e anche l’Athletic spaventa Svilar con un pericoloso colpo di testa di Yeray, ma la palla termina sul fondo. I baschi prendono coraggio e creano un’altra occasione con una zuccata di Sannadi, ma anche in questo caso la conclusione non inquadra la porta. Termina così il primo tempo sul risultato di 0-0. Ecco i migliori scatti della prima frazione di gioco.