FOTO e VIDEO - Roma-Athletic: delirio ed entusiasmo dei tifosi all'arrivo del pullman della squadra

Lo Stadio Olimpico si veste a festa con bandiere giallorosse, come richiesto dalla Curva Sud, in occasione della sfida tra Roma e Athletic Club, gara valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League. A poco più di un'ora dal fischio d'inizio sale l'entusiasmo dei tifosi che accolgono con fumogeni e cori l'arrivo del pullman della squadra nell'impianto sportivo.