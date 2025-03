FOTO - Athletic-Roma 3-1 HT

La Roma non riesce a tenere l'1-2 dell'andata e crolla per 3-1 al San Mames. È quindi l'Athletic Bilbao ad approdare ai quarti di finale di Europa League. Match che inizia subito in salita per la squadra di Claudio Ranieri. All'11', infatti, una follia di Mats Hummels costa il rosso al tedesco, che lascia i suoi in 10 uomini. I giallorossi soffrono l'inferiorità numerica e questo, fa uscire fuori i baschi che nel finale dei primi 45 minuti, trovano il vantaggio con Nico Williams. Nella ripresa, la solfa non cambia e la squadra di Valverde continua ad attaccare. Al 68' arriva anche il raddoppio grazie a Berchiche, che da corner batte nuovamente Svilar. Con una Roma stanca e in inferiorità numerica, all'82' Nico Williams chiude la gara segnando il 3-0. Ininfluente la rete di Leandro Paredes in pieno recupero. Ecco i migliori scatti del match.